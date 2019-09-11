Новым министром спорта Красноярского края станет Павел Ростовцев

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-11T07:36:03+03:00

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Павел Ростовцев будет новым министром спорта Красноярского края. Об этом сообщили Sibnovosti.ru со ссылкой на свой источник в администрации.

Напомним, прежний министр спорта Сергей Алексеев в конце лета покинул пост. Теперь он работает в Москве.

Называли несколько кандидатов на кресло: Максим Орешников (начальник Деревни Универсиады), Сергей Веневцев (директор колледжа Олимпийского резерва), Максим Уразов (руководитель дирекции Универсиады–2019). Однако выбор пал на Павла Ростовцева. Подчеркнем: пока информация о его назначении неофициальная.

СПРАВКА «КП»

Ростовцев Павел Александрович

Дата и место рождения: 21 сентября 1971 года, Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Образование: высшее; Ковровский технологический институт, инженер-механик (1996); Красноярское училище олимпийского резерва, педагог по физической культуре и спорту (2002); Владимирский юридический институт Министерства юстиции Российской Федерации, юрист (2003).

Работа:

1993—1996 — инструктор по спорту, филиал 127-го спортивного клуба РВСН (г. Владимир); 1996—2002 — инструктор по спорту, 127-й спортивный клуб РВСН (г. Одинцово); 2002—2006 — спортсмен, Центральный спортивный клуб армии — ЦСКА (г. Москва); 2006—2008 — руководитель, агентство физической культуры, спорта и туризма администрации Красноярского края; 2008—2009 — заместитель министра, министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; 2009—2011 — полномочный представитель Губернатора Красноярского края в Центральном территориальном округе; 2011—2014 — тренер, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»; 2014—2015 — заместитель генерального директора, «СДЮШОР Красный Яр»; 2015 — и. о. министра, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области; 2015—2016 — советник Губернатора Красноярского края; с 2016 — депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

Общественно-политическая жизнь:

в 2003 году избирался членом комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU); в 2004 году избирался членом комиссии спортсменов Олимпийского комитета России; 2013—2015 — депутат Красноярского городского Совета депутатов; член Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Награды, звания:

медаль Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III степени (2002);

орден Дружбы (2003);

нагрудный знак администрации г. Красноярска «За выдающийся вклад в развитие города Красноярска» (2006);

медаль Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» (2006);

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007);

юбилейный почетный знак Красноярского края «80 лет Красноярскому краю» (2014);

серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, шестикратный серебряный призер чемпионатов мира, чемпион Европы по биатлону;

заслуженный мастер спорта России;

заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU