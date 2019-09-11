Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов
На красноярских трассах водителей будут контролировать с воздуха. Об этом сообщили в паблике КРУДОР в соцсетях.
Сотрудники управления уже установили информационные таблички с предупреждениями на Енисейском тракте (отрезках с 15-го по 20-й километр и с 29-го по 35-й). На следующей неделе такие же появятся на участке с 6-го по 18-й километр трассы от Красноярска до Железногорска.
- Просим водителей строго соблюдать ПДД! – напоминают дорожники. - Вертолёты Росгвардии совместно с ГИБДД фиксируют на камеру выезд автомобилей на встречную полосу.
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ИСТОЧНИК KP.RU