2019-09-11T15:39:31+03:00
Общество

Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов

Имейте в виду!
Ася ЖУКОВА
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Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов. Фото: КРУДОР.Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов. Фото: КРУДОР.
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На красноярских трассах водителей будут контролировать с воздуха. Об этом сообщили в паблике КРУДОР в соцсетях.

Сотрудники управления уже установили информационные таблички с предупреждениями на Енисейском тракте (отрезках с 15-го по 20-й километр и с 29-го по 35-й). На следующей неделе такие же появятся на участке с 6-го по 18-й километр трассы от Красноярска до Железногорска.

- Просим водителей строго соблюдать ПДД! – напоминают дорожники. - Вертолёты Росгвардии совместно с ГИБДД фиксируют на камеру выезд автомобилей на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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