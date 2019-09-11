Нарушителей на красноярских трассах будут ловить с вертолетов

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-11T15:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На красноярских трассах водителей будут контролировать с воздуха. Об этом сообщили в паблике КРУДОР в соцсетях.

Сотрудники управления уже установили информационные таблички с предупреждениями на Енисейском тракте (отрезках с 15-го по 20-й километр и с 29-го по 35-й). На следующей неделе такие же появятся на участке с 6-го по 18-й километр трассы от Красноярска до Железногорска.

- Просим водителей строго соблюдать ПДД! – напоминают дорожники. - Вертолёты Росгвардии совместно с ГИБДД фиксируют на камеру выезд автомобилей на встречную полосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИБДД предупредила красноярцев о плохой видимости и затяжном дожде

Госавтоинспекторы предупредили жителей Красноярска об ухудшении дорожных условий. В ближайшее время в городе ожидаются дожди и мокрый снег - это приведет к осложнению ситуации на дорогах, и водителям стоит быть готовыми. Ведь на мокром асфальте сцепление хуже, а значит, надо быть вдвое бдительнее (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU