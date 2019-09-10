ГИБДД предупредила красноярцев о плохой видимости и затяжном дожде

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-10T11:23:29+03:00

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Госавтоинспекторы предупредили жителей Красноярска об ухудшении дорожных условий. В ближайшее время в городе ожидаются дожди и мокрый снег - это приведет к осложнению ситуации на дорогах, и водителям стоит быть готовыми. Ведь на мокром асфальте сцепление хуже, а значит, надо быть вдвое бдительнее.

- Полицейские рекомендуют автовладельцам выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров, - говорят в ГИБДД. - Инспекторы ГИБДД рекомендуют водителям перед поездкой проверить исправность внешних световых приборов и стеклоочистителей, наличие жидкости в бочке омывателя, а также по возможности воздержаться от загородных поездок.

Пешеходам также не стоит расслабляться. В темное время суток очень желательно носить одежду со световозвращающими элементами. Не перебегать дорогу на красный свет и на дорожной зебре лишний раз убедиться, что автомобили стоят.

ИСТОЧНИК KP.RU