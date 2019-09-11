СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-11T13:32:07+03:00

С началом отопительного сезона в Красноярске усилят надзор за предприятиями. На фото - кирпичный завод на Калинина. Фото: Ася ЖУКОВА

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С началом нового отопительного сезона в Красноярске будет усилен контроль за предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, тепло в дома красноярцев начнет поступать раньше обычного, уже с 13-го сентября. Такое решение принял мэр Сергей Еремин. С момента старта сезона инспекторы минэкологии края перейдут на усиленный режим работы. Будут проведены проверки производств, которые подлежат эконадзору.

Сотрудники ведомства еще раз напомнили: все организации должны соблюдать природоохранное законодательство. Так, необходимо содержать технику в исправном состоянии, на оборудовании смонтировать газоочистные установки.

Отметим, инспекторы и передвижная эколаборатория работают круглые сутки. При выявлении нарушения предпринимателей привлекут к административной ответственности. То есть им грозит штраф до 250 тысяч рублей либо приостановка деятельности до 90 суток.

КОНКРЕТНО

В министерстве работает круглосуточная горячая линия. Обо всех экологических нарушениях можно сообщать по телефону: +7 (391) 21-21-706.

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ИСТОЧНИК KP.RU