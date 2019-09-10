2019-09-10T14:16:12+03:00
Общество

Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного

Сергей Еремин решил не дожидаться, пока установятся нормативные температуры
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычногоОтопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычногоФото: Мария ЛЕНЦ
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Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного. Случится это уже 13 сентября, сообщили в администрации краевого центра. Решение принял глава города Сергей Еремин - с учетом многочисленных обращений красноярцев в службу 005 и резкого похолодания.

Добавим, что после запуска тепло придет в дома краснояцев постепенно - чтобы выйтти на нормативные параметры теплоснабжения системе требуется время. Уже к 25 сентября город будет полностью подключен к теплу. Помнить следует и о том, что если батареи и спустя неделю после подключения тепла остались холодными, обращаться следует в управляющую компанию, в службу 005 или на горячую линию по вопросам отопления в районную администрацию. Часто в таких случаях причина в завоздушенных стояках или в том, что коммунальщики не открыли вовремя задвижки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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