2019-09-09T09:36:22+03:00
Общество

Столовая «Милосердие» примет в дар овощи и фрукты

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Фото: Юрий ПАСХАЛЬСКИЙФото: Юрий ПАСХАЛЬСКИЙ
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Многие красноярцы знают о благотворительной столовой на улице Робеспьера. Больше 20 лет сюда приходят те, кто не может себе позволить полноценный обед дома, и те, у кого этого дома просто нет. Каждый день, в будни, здесь едят 60 человек .

Красноярцы помогают, приносят овощи с дачи, крупы, одежду. Но лишнего здесь не бывает. Поэтому, если вы хотите помочь, вам всегда рады. Картофель, капуста, огурцы кабачки, помидоры - приносите! Овощное рагу здесь всегда на ура. А за яблоки столовая будет особенно благодарна. Их любят и дети, и взрослые.

Всегда нужны крупы, мясные и рыбные консервы, хлеб. А еще в «Милосердии» есть уголок «Все за спасибо!». Можно приносить любые вещи и обувь, главное - чистые. Сейчас, конечно, лучше теплые осенние и зимние.

Столовая открыта в будни, адрес: Красноярск, ул. Робеспьера, 25 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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