2019-09-09T03:17:17+03:00
Общество

В Красноярском крае местами сохраняются заморозки

По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах региона будет туман
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае местами сохраняются заморозкиВ Красноярском крае местами сохраняются заморозкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Красноярском крае сегодня, 9 сентября, местами сохраняются заморозки. Речь идет преимущественно о земледельческой зоне центральных и южных районов региона. По прогнозам синоптиков, здесь температура может держаться на уровне от нуля до минус двух градусов.

Как сообщили в ФГБУ «Среднесибирское УГМС», также в центральных и южных районах Красноярского края и в эвенкийском районе местами ожидаются туманы. Кроме того, велика вероятность, что на северо-востоке центральных районов региона будет высокая пожарная опасность четвертого класса.

В Красноярске прогнозируют переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4 градуса, днем +16+18 градусов.

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Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Еремин и замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков в пресс-центре «Комсомольской правды» – Красноярск» рассказали, какая погода нас ждет в сентябре 2019 в Красноярске (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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