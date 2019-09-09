В Красноярском крае местами сохраняются заморозки

СЕГОДНЯ 03:17 2019-09-09T03:17:17+03:00

По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах региона будет туман

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В Красноярском крае сегодня, 9 сентября, местами сохраняются заморозки. Речь идет преимущественно о земледельческой зоне центральных и южных районов региона. По прогнозам синоптиков, здесь температура может держаться на уровне от нуля до минус двух градусов.

Как сообщили в ФГБУ «Среднесибирское УГМС», также в центральных и южных районах Красноярского края и в эвенкийском районе местами ожидаются туманы. Кроме того, велика вероятность, что на северо-востоке центральных районов региона будет высокая пожарная опасность четвертого класса.

В Красноярске прогнозируют переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4 градуса, днем +16+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU