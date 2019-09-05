Погода в Красноярске на сентябрь 2019: одеться потеплей и выкопать картошку

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Еремин и замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков в пресс-центре «Комсомольской правды» – Красноярск» рассказали, какая погода нас ждет в сентябре 2019 в Красноярске.

Бабье лето уже наступило

К концу сентября красноярцев ждет понижение среднесуточной температуры до 5-6 градусов. Сейчас, в первую декаду, температура держится выше нормы, хотя в Емельяновском районе уже были зафиксированы ночные заморозки. 11 сентября нас посетит холодный фронт и температура значительно опустится. Но все не критично – в течение месяца погода нам еще подарит несколько теплых дней – 16-17 сентября и в районе 23 числа. Но это потепление будет кратковременным, и его нельзя отнести под определение «бабье лето». Поэтому та сухая и теплая погода, которую мы наблюдаем до 9 сентября, и является так называемым бабьем летом.

- Вообще народные приметы не работают, особенно в Сибири, - удивляет журналистов Владимир Еремин. – Это происходит потому, что все приметы изначально касались урожая и были завезены к нам из европейской части России. В прошлом году, например, на праздник Покрова снега не было, а зима была снежной. Хотя по народной примете должно было быть совсем наоборот. Так и сейчас, когда говорят, что зима ожидается холодной, потому что созрело много рябины, мы этого подтвердить не можем.

Когда копать картошку?

- После 15 сентября, когда на несколько дней установится теплая погода, наступит самое время, чтобы заняться сбором картофеля, - подсказал Валерий Терешков. – Потом, во второй половине месяца, ожидаются низкие температуры и мокрый снег, который совсем не располагает к сбору урожая.

Также в МЧС порекомендовали метеочувствительным людям быть аккуратнее 26 по 28 сентября. В эти дни ожидается неспокойная геомагнитная обстановка, может страдать самочувствие, усиливаться головные боли, возникать неоправданная агрессия – а это особенно опасно для автолюбителей, потому что приводит к ухудшению дорожной обстановки.

Будьте здоровы!

Традиционно осенью обостряются респираторные заболевания. Специалисты призвали красноярцев позаботиться о своем здоровье, одеваться теплее, привиться от гриппа, тем более медицинские учреждения уже получили вакцины от четырех штаммов. Если вы обнаружили у себя симптомы или даже недомогание, то обязательно следует обратиться к врачу, так как грипп опасен своими осложнениями.

Начало осени – пожароопасное время. В лесах Красноярского края еще действует противопожарный режим. Специалисты напоминают, что сжигание отходов строго запрещено, за это предусмотрены штрафы – от 400 тысяч до 2 миллионов рублей для юридических и до 5 тысяч рублей – для физических лиц. Также в связи с понижением температур жители домов, в которых еще не включено централизованное отопление, начинают активно использовать обогревательные приборы и порой самодельные или газовые. И это очень часто становится причиной пожаров.

Где шишка, там и мишка

- В этом году в наших лесах очень много шишек, - замечает Валерий Терешков. – Люди пошли за грибами и шишками, и мы активно ищем по пять-семь человек в сутки, ведь городские жители все хуже ориентируются в лесу. Хочу обратиться ко всем любителям дикоросов - не надо скрывать «грибные» места, расскажите родственникам, куда вы пошли. Также хочу заметить, что в заповеднике «Столбы» сбор грибов и ягод запрещен, штраф – 400 рублей.

Еще одна опасность этого периода в связи с хорошим урожаем кедра – медведи. Есть такая народная мудрость: «Где шишка, там и мишка». За это лето медведи 11 раз выходили к людям, и эта опасность еще не миновала.