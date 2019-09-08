С Николаевского моста в Красноярске рухнул мужчина
С Николаевского (четвертого моста) в Красноярске упал мужчина. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».
ЧП произошло в субботу, 7 сентября. Автомобилисты, проезжающие по мосту, заметили человека в опасности. Позвонили в МЧС.
- Выезжали по сообщению диспетчера ЕДДС, - уточняют в отряде. – С Николаевского моста в основное русло Енисея упал мужчина. Пока не найден.
Кроме того, продолжаются поиски мужчины, утонувшего в карьере неподалеку от поселка Дубинино, и женщины, погибшей в реке Сурунуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU