У хозяина красноярского автосервиса обнаружили скдад боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-07T11:57:20+03:00

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Хозяин одного из автосервисов в Советском районе Красноярска оказался владельцем целого склада боеприпасов. Сотни патронов различных калибров, ружье, пистолет Маарова, бронижилет - все это нашли у мужчины при проведении обыска. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, 42-летний мужчина ранее уже был судим. Задерживали его сотрудники угрозыска, ФСБ и Росгвардии.

- В ходе досмотра в машине задержанного была обнаружена и изъята пачка серого цвета с патронами калибра 9 мм, - рассказали в полиции. - Позднее в результате обследования принадлежащего мужчине гаражного бокса в Советском районе города Красноярска были также изъяты более 400 патронов различных калибров, гладкоствольное ружье, пистолет Макарова со следами переделки, бронежилет.

Боеприпасы изъяли и отправили экспертам. А на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

ИСТОЧНИК KP.RU