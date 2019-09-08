СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-08T06:55:22+03:00

Шторм, туман и заморозки: в Красноярском крае резко ухудшится погода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Будем иметь в виду!

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На Красноярский край надвигается штормовой ветер. Кроме того, 8 сентября ожидаются заморозки и туман, - о резком ухудшении погоды предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Итак, заморозки возможны в центральных и южных районах. Здесь на поверхности почвы до минус 1-3 градусов.

- 8 сентября на юге Таймыра местами порывы западного ветра 15-20 метров в секунду, - сообщили синоптики. - Ночью и утром в центральных и южных районах Красноярского края, Эвенкии, Туруханском районе возможен туман, на северо-востоке центральных районов местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

В Красноярске 8 сентября погода будет комфортной: плюс 17-19, ветер 2-7 метров в секунду. Без осадков, небольшая облачность.

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ИСТОЧНИК KP.RU