Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя
Грядущая неделя принесет в Красноярск похолодание со снегом. Такой предварительный прогноз сделали сотрудники гидрометцентра.
По данным синоптиков, понедельник, 9 сентября, станет самым комфортным днем недели. На улице будет до плюс 19 градусов. Правда, облачно, с небольшим дождем.
Вторник тоже будет «мокрым». Ожидается плюс 17, небо снова затянет тучами. А со среды дожди зарядят основательно. Будет плюс 14, пасмурно.
Дальше – больше. Самыми прохладными выдадутся четверг и пятница: всего плюс 9, дожди. В субботу будет наблюдаться примерно та же картина: плюс 10, осадки, тучи.
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Шторм, туман и заморозки: в Красноярском крае резко ухудшится погода
На Красноярский край надвигается штормовой ветер. Кроме того, 8 сентября ожидаются заморозки и туман, - о резком ухудшении погоды предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Итак, заморозки возможны в центральных и южных районах. Здесь на поверхности почвы до минус 1-3 градусов (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU