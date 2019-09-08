СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-08T13:16:27+03:00

Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Утепляйся, кто может!

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Грядущая неделя принесет в Красноярск похолодание со снегом. Такой предварительный прогноз сделали сотрудники гидрометцентра.

По данным синоптиков, понедельник, 9 сентября, станет самым комфортным днем недели. На улице будет до плюс 19 градусов. Правда, облачно, с небольшим дождем.

Вторник тоже будет «мокрым». Ожидается плюс 17, небо снова затянет тучами. А со среды дожди зарядят основательно. Будет плюс 14, пасмурно.

Дальше – больше. Самыми прохладными выдадутся четверг и пятница: всего плюс 9, дожди. В субботу будет наблюдаться примерно та же картина: плюс 10, осадки, тучи.

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Итак, заморозки возможны в центральных и южных районах. Здесь на поверхности почвы до минус 1-3 градусов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU