СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-06T06:40:38+03:00

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Предстоящие выходные в Красноярске будут солнечными и теплыми – обещают нам специалисты Гидрометцентра. И даже небольшая облачность не испортит настроения. В субботу 7 сентября днем +17 градусов, в воскресенье 8 сентября +18. Осадков не ожидается. И ветер совсем небольшой, не более метра в секунду. Так что если запланировали в эти дни какие-то прогулки по городу или его окрестностям – ни в чем себе не отказывайте.

Однако в МЧС предупреждают о ночных заморозках до -2 градусов. Понижение температуры ощутили уже на себе жители южных районов края, жители сельской местности. Они торопятся снять урожай со своих огородов. После ночных туманов хорошо растут грибы, так что сейчас в лесах настоящее паломничество.

А вот в северных районах края уже наступила осень. В Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе уже начался отопительный сезон.

А когда же тепло подадут в Красноярске и южных районах? Традиционно и ориентировочно – 15 сентября. А по факту, когда в течении пяти дней среднесуточная температура будет держаться ниже +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU