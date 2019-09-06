В Красноярском крае начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 04:11 2019-09-06T04:11:38+03:00

Тепло поступило в дома в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе

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На севере Красноярского края начался отопительный сезон. Тепло поступило в дома жителей трех муниципальных образований – в Эвенкии, Туруханском районе и на Таймыре. В Эвенкии это случилось 1 сентября. В селах Хатанга и Караул Таймыра подача тепла осуществляется с 30 августа. В Туруханском районе отопительный период стартовал 5 сентября. А в Дудинке к теплу подключены объекты социальной сферы и здравоохранения, с 6 сентября будет подключен весь жилой фонд.

Отметим, что на острове Диксоне отопительный период не прекращается круглый год. В Норильске подача тепла для всех потребителей города начнется с 9 сентября. В Мотыгинском районе – с 10 сентября.

А когда же тепло подадут в Красноярске и южных районах? Традиционно и ориентировочно – 15 сентября. А по факту, когда в течении пяти дней среднесуточная температура будет держаться ниже +8 градусов.

В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края сообщили, что в целом в регионе подготовлены 4,5 тысяч километров тепловых сетей, 7,2 тысячи километров водопроводных и 1385 котельных. На объектах ЖКХ завершают формировать нормативные запасы угля и жидкого топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU