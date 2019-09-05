Определен подрядчик ремонта улиц Исторического квартала Красноярска

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-05T16:33:11+03:00

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Назван подрядчик, который займется благоустройством Исторического квартала (участка на улицах Горького и Маркса). Торги выиграло муниципальное предприятие «ДРСП Левобережное».

Напомним, первоначальная цена контракта 59,6 миллионов рублей. А дорожники уменьшили стоимость ремонта до 58,408 миллионов. К работам они приступят в сентябре. На участках (от Бограда до Маркса и от Декабристов до Горького) собираются заменить деревья, брусчатку, светильники, уличную мебель. Справиться обещают до конца года.

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Две тысячи деревьев и кустарников, велодорожки, деревянный тротуар… Красноярцам показали, как изменится исторический квартал до конца года.

Если точнее, речь идет об улицах Горького и Карла Маркса (частично), прилегающих к историческому кварталу. Их также планируют гармонично вписать в пространство проекта.

Поясним: улица Горького (участок от Маркса до Бограда) станет пешеходной. Здесь, как раньше, сделают деревянный тротуар. А еще появятся новые светильники, причем провода спрячут под землю; асфальт, разнообразная брусчатка (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU