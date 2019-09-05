СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-05T14:17:24+03:00

После выстрела в голову на остановке в Зеленой Роще мужчина впал в кому. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На остановке в Зеленой Роще Красноярска был обнаружен мужчина в коме - с огнестрельным ранением головы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

По словам очевидцев, мужчину, которому на вид около 30 лет, нашли на остановке «Спортзал» на улице Новгородской. Он был без сознания, голова в крови. Прохожие вызвали «скорую», пострадавшего увезли в БСМП. Позже оказалось: у мужчины серьезная травма черепа из-за огнестрела, а также сотрясение мозга. Из-за этого он впал в кому.

Сейчас полицейские выясняют, что случилось, кто и отчего стрелял в потерпевшего. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU