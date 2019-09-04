2019-09-04T14:42:40+03:00
Происшествия

В Красноярске 16-летний подросток избил до полусмерти 18-летнего студента

Он проломил ему кости черепа [эксклюзив КП]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 16-летний подросток избил до полусмерти 18-летнего студентаВ Красноярске 16-летний подросток избил до полусмерти 18-летнего студентаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске 16-летний подросток избил до полусмерти 18-летнего студента. Каковы причины столь жестокого поступка и что стало причиной агрессии, разбираются правоохранители.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, все произошло на минувшей неделе, 28 августа, на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», неподалеку от Института цветных металлов СФУ. Было примерно 2 часа ночи. Подросток, которому только-только исполнилось 16 лет, гулял по улице. Судя по всему, родительский контроль либо не существует, либо молодой человек его игнорирует.

Подозреваемый встретил учащегося 1 курса Аэрокосмического техникума. Молодые люди повздорили. В результате подросток набросился на старшего оппонента и начал избивать его, а когда тот упал – стал пинать. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью: закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной и височной костей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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