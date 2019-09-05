В Красноярском крае в тайге заблудились 8 человек

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-05T05:58:53+03:00

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В Красноярском крае в лесу заблудились 8 человек. Шестерых удалось отыскать, двоих еще ищут, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Сразу четверо потерялись в районе Слюдрудника. Сотрудник МЧС обследовали 10 километров тайги. И люди нашлись, сейчас с ними все в порядке.

Также спасатели вывели из леса (в районе платформы Заречная) женщину и (около Маганской горы) мужчину. Теперь им ничего не угрожает.

Тем не менее два человека пока не найдены. В Партизанском районе продолжаются поиски мужчины, который 28 августа ушел за ягодами и не вернулся, а в Минусинском – женщины. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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В Красноярском крае на границе между Партизанским и Саянским районом разыскивают 67-летнего мужчину. 28 августа компания из пяти человек направилась в район урочища «Второй Поплавский» собирать ягоды. Назначили время, когда все должны были вернуться в одну точку сбора. Однако мужчина не вышел из леса. Товарищи попытались найти его самостоятельно, но так и не смогли. Тогда позвонили в полицию и спасателям (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU