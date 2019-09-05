2019-09-05T05:58:53+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в тайге заблудились 8 человек

Об их судьбе рассказали спасатели
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае в тайге заблудились 8 человек. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В Красноярском крае в тайге заблудились 8 человек. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Красноярском крае в лесу заблудились 8 человек. Шестерых удалось отыскать, двоих еще ищут, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Сразу четверо потерялись в районе Слюдрудника. Сотрудник МЧС обследовали 10 километров тайги. И люди нашлись, сейчас с ними все в порядке.

Также спасатели вывели из леса (в районе платформы Заречная) женщину и (около Маганской горы) мужчину. Теперь им ничего не угрожает.

Тем не менее два человека пока не найдены. В Партизанском районе продолжаются поиски мужчины, который 28 августа ушел за ягодами и не вернулся, а в Минусинском – женщины. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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