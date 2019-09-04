В Красноярском крае на поиски пропавшего 28 августа ягодника подняли вертолет МЧС

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-04T12:29:05+03:00

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В Красноярском крае на границе между Партизанским и Саянским районом разыскивают 67-летнего мужчину. 28 августа компания из пяти человек направилась в район урочища «Второй Поплавский» собирать ягоды. Назначили время, когда все должны были вернуться в одну точку сбора. Однако мужчина не вышел из леса. Товарищи попытались найти его самостоятельно, но так и не смогли. Тогда позвонили в полицию и спасателям.

В настоящее время в районе поисков находятся сотрудники полиции, спасатели Сибирского ПСО с кинологическими расчетами, пожарные. Используется беспилотный летательный аппарат. Также на месте работают волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск».

В пресс-службе краевого МЧС рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что к поиску пропавшего человека была подключена авиация МЧС России. Вертолетом МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России было обследовано более 90 тысяч квадратных метров предполагаемого местонахождения мужчины. Поиски с воздуха результатов не дали.

Поиск ведется круглосуточно, обследованы сотни километров территорий. Поисковики регулярно стреляют в воздух из охотничьих ружей и сигнальных ракет, рассчитывая, что мужчина услышит и выйдет на шум.

Поиски ведут полиция, спасатели, волонтеры. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU