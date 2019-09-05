2019-09-05T05:39:29+03:00
Общество

Вечная лужа. Единственный въезд в Солнечный после ливня превратился в бассейн

«Впору переплывать на лодке», - сетуют местные жители [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Единственный въезд в Солнечный после ливня превратился в бассейн. Фото: Наш микрорайон Солнечный, соцсети.Единственный въезд в Солнечный после ливня превратился в бассейн. Фото: Наш микрорайон Солнечный, соцсети.
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Единственный въезд в красноярский Солнечный после сильных дождей прошедших во вторник, 3 сентября, стал напоминать бассейн. На это пожаловались жители в группе «Наш микрорайон Солнечный». На кадрах фото и видео, размещенных в паблике, видно: дорога действительно затоплена, вода уходит оттуда медленно. А потому в час пик возникают заторы.

- А почему не убрать отбойники, чтобы вод стекала? – обсуждают в соцсетях одни.

Вечная лужа в Солнечном. Видео: Наш микрорайон Солнечный, соцсети.

- Тогда вода размоет дорогу, и проезда вообще не будет, - парируют другие.

Впрочем, уже вечером в среду, 4 сентября, на участке было сухо, передают жители микрорайона: «Значит, воду откачали».

- Сколько лет там уже эта вечная лужа! – рассказали они «Комсомольской правде» - Красноярск – Хочется надеяться, что ее уберут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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