СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-04T13:40:45+03:00

Делают замеры и все недостатки передают подрядчикам на устранение

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Качество ремонта дорог в Красноярском крае проверяют сами жители края. В августе общественные контролеры осмотрели 15 участков региональных дорог и, надо отметить, с особым пристрастием: делали замеры ширины и глубины дорожного полотна, обочин, визуально оценили качество покрытия.

Вместе с общественными контролерами выезжали специалисты «КрУДора» и представители подрядных организаций. Замечаний по итогам проверок выявлено мало. Однако в Емельяновском районе контролеры отметили недостаточную ширину отсыпанных обочин, вспученность асфальтобетонного покрытия, продольные трещины. Подрядчик обязан устранить все замечания.

- Я уже давно занимаюсь общественной работой, – рассказал Дмитрий Грищенко, житель поселка Емельяново. – Когда узнал про общественный контроль дорожного ремонта, решил обязательно поучаствовать. Оцениваю объекты в первую очередь с точки зрения пользователя. Уже побывал в июне на объектах в Минино, Элите, Еловой. В пресс-службе правительства края сообщили, что в сентябре проверки продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU