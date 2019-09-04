2019-09-04T13:40:45+03:00
Общество

Качество ремонта дорог в Красноярском крае проверяют сами жители края

Делают замеры и все недостатки передают подрядчикам на устранение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Качество ремонта дорог в Красноярском крае проверяют сами жители края. Фото: пресс-служба "КрУДора"Качество ремонта дорог в Красноярском крае проверяют сами жители края. Фото: пресс-служба "КрУДора"
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Качество ремонта дорог в Красноярском крае проверяют сами жители края. В августе общественные контролеры осмотрели 15 участков региональных дорог и, надо отметить, с особым пристрастием: делали замеры ширины и глубины дорожного полотна, обочин, визуально оценили качество покрытия.

Вместе с общественными контролерами выезжали специалисты «КрУДора» и представители подрядных организаций. Замечаний по итогам проверок выявлено мало. Однако в Емельяновском районе контролеры отметили недостаточную ширину отсыпанных обочин, вспученность асфальтобетонного покрытия, продольные трещины. Подрядчик обязан устранить все замечания.

- Я уже давно занимаюсь общественной работой, – рассказал Дмитрий Грищенко, житель поселка Емельяново. – Когда узнал про общественный контроль дорожного ремонта, решил обязательно поучаствовать. Оцениваю объекты в первую очередь с точки зрения пользователя. Уже побывал в июне на объектах в Минино, Элите, Еловой. В пресс-службе правительства края сообщили, что в сентябре проверки продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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