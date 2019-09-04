2019-09-04T14:20:05+03:00
Общество

В войсковой части под Ачинском прошел молебен

Иерей Алексий объехал склады с боеприпасами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В войсковой части под Ачинском прошел молебен. Фото: сайт Ачинского благочинияВ войсковой части под Ачинском прошел молебен. Фото: сайт Ачинского благочиния
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В войсковой части, расположенной в Каменке под Ачинском, прошел молебен. Его совершил иерей Алексий (Александров). С Порт-Артурской иконой Божией Матери он на бронемашине объехал склады и освятил уцелевшие от взрывов снаряды, сообщает «ТВК-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу Казанского кафедрального собора в Ачинске. Также священнослужитель окропил святой водой военную технику и военнослужащих войсковой части, раздав каждому православному солдату иконку.

Напомним, что 5 августа во второй половине дня на складе с боеприпасами произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Жители воинского городка и поселка Каменка спешно покидали свои дома. В Ачинском районе был введен режим ЧС. На ликвидации огня и последствий погиб один пожарный, пострадали более трех десятков человек. В настоящее время все жители вернулись в свои дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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