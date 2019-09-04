2019-09-04T14:02:07+03:00
Происшествия

В Красноярске установили личность бизнесмена, дававшего взятки полицейским за информацию об умерших

Предполагается, что это директор похоронного агентства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске установили личность бизнесмена, дававшего взятки полицейским за информацию об умершихВ Красноярске установили личность бизнесмена, дававшего взятки полицейским за информацию об умершихФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске установили личность предпринимателя, дававшего взятки полицейским за информацию об умерших. Напомним, накануне следком возбудил уголовное дело по двум статьям (за мелкое взяточничество и за получение взятки группой лиц по предварительному сговору) в отношении трех сотрудников отдела полиции № 6 города. На допросе они указали имя человека, который, собственно, и покупал информацию.

- Установлено, что взятки полицейским передавал 36-летний директор ООО «КПД Похоронный сервис», в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2017-го по июль 2019 года 36-летний подозреваемый платил за информацию о родственниках покойников, в случае, если они подписывали с ним договор по погребение, от одной до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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