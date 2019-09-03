По 2 000 за адрес. СК возбудил дело на полицейских, сдававших контакты ритуальщикам

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-03T11:41:38+03:00

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Следком возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали два полицейских - оперативный дежурный ОП №6 МУ МВД «Красноярское» и его помощник. Следователи считают, что полицейские наладили ритуальный бизнес: за деньги сообщали ритуальщикам контакты родственников умершего человека. Началось все еще два года назад, когда на полицейских вышел директор одной из ритуальных фирм.

- Дежурному было предложено вознаграждение в размере от 1 до 2 тысяч рублей за один адрес в случае заключения договора о погребении, - пояснили в ГСУ СКР по Краснооярскому краю. - Для выполнения этих незаконных действий он также привлек помощника оперативного дежурного. Таким образом, двумя подозреваемыми было получено около 60 тысяч рублей, в ходе следствия, возможно, будут установлены дополнительные эпизоды получения денежных средств.

Один из полицейских - под подпиской о невыезде. Следствие будет просить суд заключить его под стражу. В ГУ МВД по Красноярскому краю также проводят проверку происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU