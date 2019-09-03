2019-09-03T08:56:27+03:00
Происшествия

Приревновал жену. В Красноярске будут судить живодера, выкинувшего с 9 этажа кокер-спаниеля

Собака умерла на месте
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Приревновал жену. В Красноярске будут судить живодера, выкинувшего с 9 этажа кокер-спаниеляПриревновал жену. В Красноярске будут судить живодера, выкинувшего с 9 этажа кокер-спаниеляФото: Мария ЛЕНЦ
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Бесконечно доверявший своим хозяевам кокер-спаниель Марик погиб на месте после того, как его из окна 9 этажа выкинул владелец. Произошло все еще в конце июня, в Железнодорожном районе Красноярска, на Северо-Енисейской. Собака упала на козырек подъезда и не подавала признаков жизни. Шокированные вопиющей жестокостью соседи вызвали полицию. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, теперь мужчину ждет суд.

- Прибывшие на место полицейские установили, что между бывшими супругами, которые распивали спиртные напитки, произошел конфликт на почве ревности, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в полиции. -Тогда мужчина решил отомстить бывшей жене, схватил собаку породы и выбросил ее в окно. Животное упало на крышу первого этажа и от полученных травм скончалось на месте.

На живодера завели уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Ему грозит 3 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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