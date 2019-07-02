«Выбросил с балкона двух собак»: в Красноярске проверяют историю с мужчиной, якобы избитым врачами скорой помощи

Напомним, в Кировском районе Красноярска поздней ночью 21 июня в Железнодорожную больницу поступил 46-летний Медведев Е., мужчину доставили в тяжелом состоянии. «Неустановленные сотрудники бригады скорой медицинской помощи причинили тяжкий вред здоровью 46-летнему Медведеву Е.», - сообщили «КП» источники в правоохранительных органах.

Нам удалось найти дом, где все случилось, и поговорить с очевидцами. По их словам, дебош в квартире «Медведева Е.», живущего с матерью, продолжался несколько часов. Последний (в состоянии неадекватном) сначала дико орал, соседи слышали, как он ломился к матери в запертую комнату, выбросил с 9 этажа двух своих собак. Кто-то вызвал полицию, и уже они набрали «03». Прибыла бригада психиатрической помощи, мужчину из квартиры увезли в наркодиспансер.

Откуда у него травмы, сейчас выяснять будут, скорее всего, обе службы: полиция; внутреннюю проверку проведут медики. Но основной работой по выяснению всех обстоятельств, скорее всего, займется СК. Официально ни одно ведомство пока историю не комментирует.

И только что «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно: мужчина находился в состоянии не алкогольного опьянения, а под наркотиками. По данным нашего собственного источника в следственных органах, его избили до приезда и полицейских, и медиков. Но пока это только неофициальная версия.