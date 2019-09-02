Страшный клоун Пеннивайз придет на предпоказ «Оно-2» в Мори Синема!

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-02T14:06:45+03:00

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Картина режиссера Энди Мускетти – это продолжение хита 2017 года «Оно», который получил признание критиков и впечатлил мировыми кассовыми сборами, превысившими 700 миллионов долларов США. Фильм не только придал новый смысл жанру хоррор и поднял его на недосягаемую высоту, он стал символом эпохи.

В фильме «Оно-2» зло снова просыпается в Дерри, а режиссер Энди Мускетти воссоединяется с «Клубом Неудачников» и вместе с ним возвращается туда, где все начиналось.

Через двадцать семь лет после того, как «Клуб Неудачников» победил Пеннивайза, монстр возвращается, вновь терроризируя Дерри. Пути теперь уже взрослых героев давно разошлись. Но в городе снова начали пропадать люди, поэтому Майк, единственный из них, кто никуда не уезжал, просит остальных вернуться. Травмированные пережитым в прошлом они должны победить свои глубочайшие страхи, чтобы уничтожить Пеннивайза раз и навсегда… что неизбежно приведет к новой встрече с меняющим форму клоуном, сейчас опасным как никогда.

Предпоказ 4 сентября. Сбор гостей в 19:00 (фотосессия со страшным клоуном), розыгрыш призов от ведущих радио Энерджи в 19:20, начало сеанса в 19:30.

Присоединяйтесь к розыгрышу билетов на предпремьерный показ фильма «ОНО» в кинотеатре «МОРИ СИНЕМА» в нашей группе.

ИСТОЧНИК KP.RU