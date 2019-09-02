2019-09-02T14:01:26+03:00
Общество

Крошка с ладошку. В Красноярске родилась девочка весом в 650 граммов

И стала самым маленьким ребенком августа
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Таких малышей выхаживают в перинатальном центре Красноярска. Фото: Андрей ПАВЛОВ.Таких малышей выхаживают в перинатальном центре Красноярска. Фото: Андрей ПАВЛОВ.
Изменить размер текста:

В красноярском клиническом центре охраны материнства и детства (в его состав входят краевой перинатальный центр и краевая детская больница) появилась на свет девочка весом в 650 граммов. Это самый маленький ребенок августа. А самый большой – мальчик – 4 килограмма 770 граммов. Настоящий богатырь!

Всего же за месяц в центре родилось 272 ребенка, 149 мальчиков и 123 девочки. В их числе 11 двоен и 1 тройня (она состоит из двух мальчиков 2230 граммов и 2300 граммов, а также девочки – 1790 граммов). Поздравляем родителей, дедушек и бабушек! С прибавлением!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малышке с ладошку» помог выжить Пояс Богородицы

- Незадолго до того, как все случилось, мне приснился сон, - говорит Наталья. – Будто у меня дочка – беленькая, крошечная. Рядом все родственники стоят. И поражаются: «Почему она такая маленькая?» И я в ответ: «А вот такая!». А мой папа видел другой сон. Смотрит в речку, а там девочка плещется. Один в один – Маша из мультика про «Машу и медведя». Тогда еще удивлялись – к чему бы?

К чему, они поняли через две недели. Малышка родилась намного раньше срока, и весом всего 700 граммов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Страшный клоун Пеннивайз придет на предпоказ «Оно-2» в Мори Синема!
«Морда такая, будто милостыню просит»: в Минусинске появился зеленый динозавр
В одном из районов Красноярска на день отключат холодную воду
В Красноярском крае ревнивец расстрелял из ружья молодого соперника
Перегруженная фура проломила мост в Красноярском крае
Видео похищения девушки в красноярской Покровке появилось в соцсетях
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Слезы, смех и поедание букетов: линейки в честь Дня знаний прошли в Красноярске
Появился новый список скверов для благоустройства в Красноярске: как проголосовать за свой?
Учись на пятерки! Миллионная жительница Красноярска пошла в первый класс
Где в Красноярске еще кусают клещи
«Just do it!»: в красноярских соцсетях обсуждают исписанную вандалами иномарку
Заблудившуюся на Столбах девушку вывели обратно по телефону
Столкнулись в лобовую. Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Краевому главку полиции вручили награду за самую благоустроенную территорию
Бизнесмен лишился 100 000 рублей, покупая красную икру в интернете
Нелишние килограммы: обитателям Роева ручья увеличили рацион, чтобы подготовить к спячке
В Красноярске на пустом мосту ночью столкнулись Тойота и Bobcat
Из-за 2,5 миллионов рублей жителя Тувы забили битами и сожгли в Хакасии
Пытался прикрыть работодателя. Жителю Енисейска вместо трудоустройства дали полгода исправработ
Красноярск в первую неделю осени ожидает прохлада и дожди с грозами
Пропавшего в Красноярском крае грибника ищут уже пятый день
Упала с Деда: спасатели вынесли со Столбов, сломавшую ногу туристку
Стая бродячих собак терроризирует жителей Солнечного