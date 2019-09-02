Крошка с ладошку. В Красноярске родилась девочка весом в 650 граммов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-02T14:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В красноярском клиническом центре охраны материнства и детства (в его состав входят краевой перинатальный центр и краевая детская больница) появилась на свет девочка весом в 650 граммов. Это самый маленький ребенок августа. А самый большой – мальчик – 4 килограмма 770 граммов. Настоящий богатырь!

Всего же за месяц в центре родилось 272 ребенка, 149 мальчиков и 123 девочки. В их числе 11 двоен и 1 тройня (она состоит из двух мальчиков 2230 граммов и 2300 граммов, а также девочки – 1790 граммов). Поздравляем родителей, дедушек и бабушек! С прибавлением!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Малышке с ладошку» помог выжить Пояс Богородицы

- Незадолго до того, как все случилось, мне приснился сон, - говорит Наталья. – Будто у меня дочка – беленькая, крошечная. Рядом все родственники стоят. И поражаются: «Почему она такая маленькая?» И я в ответ: «А вот такая!». А мой папа видел другой сон. Смотрит в речку, а там девочка плещется. Один в один – Маша из мультика про «Машу и медведя». Тогда еще удивлялись – к чему бы?

К чему, они поняли через две недели. Малышка родилась намного раньше срока, и весом всего 700 граммов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU