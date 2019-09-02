Заблудившуюся на Столбах девушку вывели обратно по телефону

СЕГОДНЯ 04:55 2019-09-02T04:55:11+03:00

Сейчас с ней все в порядке

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Туристку, заблудившуюся в заповеднике «Столбы» под Красноярском, вывели из тайги по телефону. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель», он произошел в воскресенье, 1 сентября:

- На выдвижной пост по телефону обратилась женщина, пожаловалась, что не может сориентироваться на местности. Ей было указано направление и ориентир по тропам для движения. Помощь оказана.

Вскоре туристка смогла выйти обратно, к людям.

Еще одно ЧП, требующее внимания спасателей, произошло вчера на Коммунальном мосту. Проезжающие по нему автомобилисты заметили за перилами девушку. Поняв, что ей грозит реальная опасность, позвонили 112. Сотрудники отряда выехали на место, обследовали акваторию Енисея, но ничего не нашли. Благо, сведения не подтвердились.

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Упала с Деда: спасатели вынесли со Столбов сломавшую ногу туристку

В Красноярске туристка накануне получила травму, сорвавшись с одного из Столбов. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», девушка упала со столба Дед. Самостоятельно передвигаться после падения туристка не смогла - пришлось вызывать на подмогу спасателей. Оказалось, при падении туристка получила перелом ноги. Пострадавшую на руках вынесли до опорного пункта, а затем - автомобилем до Свердловской, где ее уже ожидала скорая помощь. К слову, накануне в Красноярске шел дождь, возможно, из-за влажности сцепка у туристки была плохой (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU