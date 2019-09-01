Упала с Деда: спасатели вынесли со Столбов, сломавшую ногу туристку

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-01T05:38:53+03:00

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В Красноярске туристка накануне получила травму, сорвавшись с одного из Столбов. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», девушка упала со столба Дед. Самостоятельно передвигаться после падения туристка не смогла - пришлось вызывать на подмогу спасателей. Оказалось, при падении туристка получила перелом ноги. Пострадавшую на руках вынесли до опорного пункта, а затем - автомобилем до Свердловской, где ее уже ожидала скорая помощь. К слову, накануне в Красноярске шел дождь, возможно, из-за влажности сцепка у туристки была плохой.

Добавим, что случаи травмирования туристов на Столбах в горячий сезон происходят практически еженденвно, и далеко не всегда падения заканчиваются удачно. Не далее как 19 августа со второго Столба (одного из самых сложных для прохождения) также сорвалась девушка. Пролетела 15 метров. Девушку тоже транспортировали на руках. Бывают случаи и с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU