2019-08-30T15:35:26+03:00
Происшествия

Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай

Кроме них, мигрируют кабаны и другие дикие животные
Ася ЖУКОВА
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Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай.Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напуганные лесными пожарами в Красноярском крае медведи, кабаны и другие дикие животные устремились на Алтай. Об этом сообщил newslab со ссылкой на представителей министерства природы и экологии региона.

Так, уже в трех районах Алтайского края - Первомайского, Топчихинского и Троицкого – зарегистрированы выходы хищников. След зверя еще в начале августа заметили в 20 километрах от села Нижняя Петровка Первомайского района. Еще одного медведя видели купающимся в луже неподалеку от поселка. Кроме того, лесники рассказывают, что стали чаще встречать в тайге кабанов. Случаев нападения диких животных на человека не было. Местным жителям рекомендуют временно отказаться от походов в лес.

Напомним, этим летом в Красноярске бушевали лесные пожары. Огонь распространился на площади более чем миллион гектаров. Было заведено уголовное дело: сотрудников минлесхоза подозревают в халатности при тушении.

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За каждый гектар тайги ведется настоящая борьба с земли и воздуха. А тут такое! Поэтому решили не молчать. Попытались связаться с автором скандального видеоролика. Но безрезультатно. Мужчина не хотел ничего слышать. Тогда решили рассказать через соцсети всем непонятливым о тонкостях своей работы (подробности).

Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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