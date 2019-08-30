Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-30T15:35:26+03:00

Кроме них, мигрируют кабаны и другие дикие животные

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Напуганные лесными пожарами в Красноярском крае медведи, кабаны и другие дикие животные устремились на Алтай. Об этом сообщил newslab со ссылкой на представителей министерства природы и экологии региона.

Так, уже в трех районах Алтайского края - Первомайского, Топчихинского и Троицкого – зарегистрированы выходы хищников. След зверя еще в начале августа заметили в 20 километрах от села Нижняя Петровка Первомайского района. Еще одного медведя видели купающимся в луже неподалеку от поселка. Кроме того, лесники рассказывают, что стали чаще встречать в тайге кабанов. Случаев нападения диких животных на человека не было. Местным жителям рекомендуют временно отказаться от походов в лес.

Напомним, этим летом в Красноярске бушевали лесные пожары. Огонь распространился на площади более чем миллион гектаров. Было заведено уголовное дело: сотрудников минлесхоза подозревают в халатности при тушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU