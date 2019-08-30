2019-08-30T15:09:20+03:00
Происшествия

В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток

Мужчина погиб
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток.В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края попал под уголовное дело 29-летний энергетик электрослужбы. Он отправил подчиненного монтировать не обесточенную линию, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла 19 июля 2019 года. Подозреваемый отвечал за производство работ. И по какой-то причине поручил электрослесарю натянуть провисшую воздушную линию. Притом что она была под напряжением.

- Распоряжение дал в устной форме, - добавляют следователи. – Меры по отключению электроэнергии подозреваемый не принял, наряд-допуск для производства работ повышенной опасности не оформил, целевой инструктаж не провел. И не проверил, есть ли у работника средства индивидуальной защиты.

В результате тот получил сильный удар током, от которого погиб. На энергетика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция по ней – пять лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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