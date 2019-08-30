СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-30T15:09:20+03:00

В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

На севере Красноярского края попал под уголовное дело 29-летний энергетик электрослужбы. Он отправил подчиненного монтировать не обесточенную линию, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла 19 июля 2019 года. Подозреваемый отвечал за производство работ. И по какой-то причине поручил электрослесарю натянуть провисшую воздушную линию. Притом что она была под напряжением.

- Распоряжение дал в устной форме, - добавляют следователи. – Меры по отключению электроэнергии подозреваемый не принял, наряд-допуск для производства работ повышенной опасности не оформил, целевой инструктаж не провел. И не проверил, есть ли у работника средства индивидуальной защиты.

В результате тот получил сильный удар током, от которого погиб. На энергетика завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция по ней – пять лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шокирующее видео с выжившим после удара током в 110 кВ появилось в соцсетях

- Иди сюда! Левее! Иди к нам! Где носилки? Ложись!

- Я не мо-гу…

Обезумевший от боли человек, спотыкаясь, бредет на голос спасателей.

... Шокирующее видео с выжившим после удара током на подстанции мужчиной появилось сегодня, 29 августа, в соцсетях. Оказалось, все произошло два дня назад в Ленинском районе Красноярска (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU