СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-30T12:48:34+03:00

В новый учебный год с подарками от «Комсомольской правды».

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3 сентября при покупке газеты «Комсомольская правда» - книга из серии «Великие умы» в подарок. Великие умы России – специальный книжный проект редакции «Комсомольская правда» совместно с Московским государственным университетом. Это художественная, великолепно иллюстрированная серия книг, рассказывающих о науке и ученых России.

Мы постарались рассказать о величии своих соотечественников интересно, увлекательно, так, чтобы поколение ХХI века почувствовало прямую и неразрывную связь с теми, кто жил сто, двести и триста лет назад. Здесь можно прочитать уникальные истории гениев российской науки, таких как Ломоносов, Попов, Королев и другие ученые России.

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КОНКРЕТНО

С 6 сентября начинается распродажа серии книг «Великие умы» по специальной цене 69 рублей. Книги из серии вы можете приобрести в киосках, почтовых отделениях и на сайте магазина kp124.ru

ИСТОЧНИК KP.RU