2019-08-30T11:40:19+03:00
Происшествия

Под Красноярском у купающихся родителей угнали машину со спящим ребенком

Как наказали обвиняемого?
Ася ЖУКОВА
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Вынесли приговор мужчине, угнавшему машину со спящим в салоне ребенком.Вынесли приговор мужчине, угнавшему машину со спящим в салоне ребенком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском у купающихся в купели родителей угнали иномарку со спящим внутри сыном. Эта случившаяся в крещенскую ночь-2019 история вызвала большой резонанс. А недавно стало известно, как именно наказали обвиняемого. Ему дали два года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, все произошло 19 января у храма, расположенного в поселке Солонцы. Туда со своей гражданской женой приехал 35-летний мужчина. Кстати, имеющий несколько судимостей – за кражи и сбыт наркотиков. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. И муж решил вернуться в Красноярск.

Проходя по улице, заметил авто с заведенным двигателем и ключом в замке. Сел за руль и укатил в Красноярск. И только там разглядел: на заднем сидении спал 7-летний мальчик. Перепугался: это уже похищение! Велел позвонить родителям, а сам сбежал. Вскоре во двор, где стояла машина, подъехали полицейские и отец ребенка. Как оказалось, в момент похищения сына он вместе с женой окунался в купель.

За угон мужчине грозило до пяти лет. Но Емельяновский районный суд выбрал более мягкое наказание - два года. Осужденный пытался обжаловать приговор. Напирал на то, что просто перепутал авто. А после вернул владельцам. Но краевой суд оставил все без изменения.

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В поселке Солонцы (Красноярский край) 19 января угнали автомобиль «Toyota» в салоне которого находился спящий семилетний мальчик. 34-летний мужчина, его жена и сынишка приехали окунуться в купели на Крещение. Но по дороге ребенок уснул. Родители решили не будить сынишку и оставили его в салоне. А когда вернулись, то ни машины, ни ребенка на прежнем месте не оказалось. Супруги испытали настоящий шок. Безумно испугались за сына. Они сразу сообщили о случившемся в полицию (Подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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