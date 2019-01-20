Под Красноярском у купающихся в купели родителей угнали машину с семилетним сыном внутри

В поселке Солонцы (Красноярский край) 19 января угнали автомобиль «Toyota» в салоне которого находился спящий семилетний мальчик.

34-летний мужчина, его жена и сынишка приехали окунуться в купели на Крещение. Но по дороге ребенок уснул. Родители решили не будить сынишку и оставили его в салоне. А когда вернулись, то ни машины, ни ребенка на прежнем месте не оказалось. Супруги испытали настоящий шок. Безумно испугались за сына. Они сразу сообщили о случившемся в полицию.

- Ориентировка о неправомерном завладении транспортным средством была незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения.

Как выяснилось, угонщик бросил похищенный автомобиль в Советском районе и сбежал. Через полчаса после этого инспекторы ДПС обнаружили украденную иномарку. Ребенок все так же находился в машине. Мальчик даже не понял, что произошло. Рассказал, что проснулся в машине, и никого рядом нет, место незнакомое. К счастью, у ребенка был с собой сотовый телефон, и он сразу позвонил маме с папой.

Оперативники через несколько часов установили личность подозреваемого и задержали его. «Послужной список» у 35-летнего мужчины оказался богатый: на его счету несколько судимостей за кражи и сбыт наркотиков. Предполагаемый угонщик не стал отпираться, сразу признался: «Машину угнал я». Рассказал, что не сразу заметил маленького пассажира. Только в Красноярске заметил, что на заднем сиденье мирно посапывает ребенок. Мысли путались: «Что делать, что делать?». Ведь это уже не угон, а похищение человека. Да еще ребенка! И тогда он просто решил бросить свою «добычу».

В отношении задержанного следователи уже возбудили уголовное дело по статье 166 «Угон». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.