Сильная жара, туман и грозы: в Красноярском крае испортится погода

СЕГОДНЯ 04:46 2019-08-30T04:46:42+03:00

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В Красноярский край идет сильная жара с грозами, а местами и с туманом. Об этом предупредили жителей региона специалисты Среднесибирского УГМС.

В пятницу днем, 30 августа, аномально теплая погода – до плюс 26-31 градуса – установится в южных районах края. Здесь же и, кроме того, в центральных районах (ночью и утром) возможны туманы. В Эвенкии местами грозы. На северо-востоке центральных районов кое-где остается высокая пожарная опасность - IV класса.

В Красноярске 30 августа без дождей, небо ясное. Слабый ветер – 2-7 метров в секунду. Но главное – очень тепло, до плюс 26-28 градусов.

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Красноярцам рассказали, какими будут последние летние выходные

Какими будут последние выходные лета в Красноярске? Или – точнее – выходной: осень наступит уже в воскресенье. Правда, 1 сентября занятия в школах отменили, дети будут отдыхать.

Прогноз погоды дали специалисты гидрометцентра. Итак, по их сведениям, выходные выдадутся теплыми, но мокрыми. В субботу, 31 августа, плюс 25, облачно с прояснениями, небольшой дождь, слабый ветер.

В воскресенье, 1 сентября, на два градуса прохладнее. И тоже кратковременные осадки. Впрочем, ничего критичного. Для поездки на природу или, скажем, в «Роев ручей» погода самая подходящая (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU