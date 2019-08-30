2019-08-30T04:10:41+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, какими будут последние летние выходные

Прогноз довольно благоприятный – гулять можно
Ася ЖУКОВА
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Красноярцам рассказали, какими будут последние летние выходные.Красноярцам рассказали, какими будут последние летние выходные.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Какими будут последние выходные лета в Красноярске? Или – точнее – выходной: осень наступит уже в воскресенье. Правда, 1 сентября занятия в школах отменили, дети будут отдыхать.

Прогноз погоды дали специалисты гидрометцентра. Итак, по их сведениям, выходные выдадутся теплыми, но мокрыми. В субботу, 31 августа, плюс 25, облачно с прояснениями, небольшой дождь, слабый ветер.

В воскресенье, 1 сентября, на два градуса прохладнее. И тоже кратковременные осадки. Впрочем, ничего критичного. Для поездки на природу или, скажем, в «Роев ручей» погода самая подходящая.

Кстати, сегодня, в пятницу, 30 августа, - последний жаркий день лета. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28 градусов. Будет солнечно и без осадков. Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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