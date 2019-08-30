2019-08-30T04:30:46+03:00
Происшествия

Под Красноярском заметили плывущий по Енисею труп

Ася ЖУКОВА
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Плывущий по Енисею труп заметили под Красноярском.Плывущий по Енисею труп заметили под Красноярском.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском – в районе поселка Додоново (входит в округ Железногорска) – заметили плывущий по Енисею труп. Мужской или женский, очевидцы пояснить не смогли, но сразу вызвали полицию, рассказывают в КГКУ «Спасатель»:

- По сообщению МВД выехали наши сотрудники. Было обследовано 33 километра акватории Енисея. Однако пока тело не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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