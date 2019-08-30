Под Красноярском заметили плывущий по Енисею труп

СЕГОДНЯ 04:30 2019-08-30T04:30:46+03:00

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Под Красноярском – в районе поселка Додоново (входит в округ Железногорска) – заметили плывущий по Енисею труп. Мужской или женский, очевидцы пояснить не смогли, но сразу вызвали полицию, рассказывают в КГКУ «Спасатель»:

- По сообщению МВД выехали наши сотрудники. Было обследовано 33 километра акватории Енисея. Однако пока тело не обнаружено.

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Страшную находку обнаружили во время плановых тренировок вблизи острова Отдыха спасатели. На глубине около 3 метров они наткнулись на автомобиль Mitsubishi. Внутри – тела мужчины и женщины. Как установили следователи, их объявили в розыск еще в 1995 году. Иномарка находилась в 20 метрах от берега. Спасатели вызвали полицейских и совместно с ними подняли машину со дна. Открыть ни окна, ни дверцы автомобиля водолазы не смогли, пришлось срезать крышу. Когда машину подняли наверх, из салона ручьями текла вода: на переднем сиденье тело мужчины без головы, на заднем - погибшая женщина. Пассажирка была укутана в куртку, из-под которой были видны дамские сапоги (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU