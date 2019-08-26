2019-08-26T12:00:10+03:00
Происшествия

В Красноярске хозяин выбросил собаку с балкона многоэтажного дома: возбудили уголовное дело

Животное подобрали соседи и отнесли в ветеринарную клинику
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске хозяин выбросил собаку с балкона многоэтажного дома: возбудили уголовное делоВ Красноярске хозяин выбросил собаку с балкона многоэтажного дома: возбудили уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на улице Можайской 49-летний местный житель выбросил с балкона своей квартиры собаку. Не какого-то бродячего пса, который посягнул на его безопасность. Это была его собственная собака, бесконечно ему доверявшая. Зачем хозяин так поступил, из каких соображений, он до сих пор толком пояснить не может. Просто подозвал питомца и сбросил его вниз.

К счастью, в тот момент во дворе были очевидцы. Они подхватили собаку и отнесли в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Сейчас животное приходит в себя, поправляется, хотя на выздоровление понадобился время.

Этой историей заинтересовалась полиция. Дознаватели Отдела полиции №2 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Напомним, что несколько дней назад туристы на Мане спасли собаку, привязанную проволокой к дереву. Кто-то наверняка оставил животное умирать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туве мужчину убили двумя ударами вилки в сердце
В Красноярске сбили колясочника, просившего милостыню у водителей на дороге
Затягивают сроки. КрУДор разрывает контракт на установку видеокамер в Красноярске
В Красноярском крае за парты сядут почти 39 тысяч первоклассников
Красноярские школьницы вернулись домой с наградой за лучшие в мире уличные танцы
За благоустройство скверов в Красноярске чиновники будут отвечать лично
Tele2 и Алиса найдут потерянный телефон
«БАДы признаны некачественными»: красноярка перевела мошенникам 5 миллионов рублей
В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства «Гремячей гривы»
Блондинка из Красноярска оказалась в группе лидеров онлайн-голосования конкурса «Мировая королева красоты»
В Красноярске закрыли пожароопасный ТЦ «Бродвей» в подвале дома
Столько труда вложено! В Туве град размером с перепелиное яйцо побил 685 гектаров посевов
Красноярец погиб в ДТП, вылетев на «встречку» на темной трассе
Красноярцев шокировал подросток, повисший на балконе 16-го этажа
«Давай, чеши отсюда!»: в Норильске на базу отдыха приходит настырный медведь
Руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» получила награду президента России
Суд отказал экс-главе Счетной палаты Татьяне Давыденко в восстановлении в должности
Как будет выглядеть восточный вход на «Столбы» показал мэр Красноярска
Николаевский мост в Красноярске защитят от террористов за 17 миллионов рублей
Красноярский край готов к зиме на 85 %
В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца