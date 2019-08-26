В Красноярске хозяин выбросил собаку с балкона многоэтажного дома: возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-26T12:00:10+03:00

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В Красноярске на улице Можайской 49-летний местный житель выбросил с балкона своей квартиры собаку. Не какого-то бродячего пса, который посягнул на его безопасность. Это была его собственная собака, бесконечно ему доверявшая. Зачем хозяин так поступил, из каких соображений, он до сих пор толком пояснить не может. Просто подозвал питомца и сбросил его вниз.

К счастью, в тот момент во дворе были очевидцы. Они подхватили собаку и отнесли в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Сейчас животное приходит в себя, поправляется, хотя на выздоровление понадобился время.

Этой историей заинтересовалась полиция. Дознаватели Отдела полиции №2 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Напомним, что несколько дней назад туристы на Мане спасли собаку, привязанную проволокой к дереву. Кто-то наверняка оставил животное умирать.

ИСТОЧНИК KP.RU