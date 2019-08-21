ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-21T13:42:18+03:00

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ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 г., получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

Сервис ВТБ упрощает и ускоряет возможность использования новых условий госсубсидирования. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.

Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU