2019-08-21T13:42:18+03:00
Общество

ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»

Поделиться:
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Изменить размер текста:

ВТБ меняет процесс оформления ипотеки в рамках госсубсидирования. Клиенты банка, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 г., получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. Ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

Сервис ВТБ упрощает и ускоряет возможность использования новых условий госсубсидирования. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или оставить заявку в контакт-центре банка. Услуга бесплатна.

Денежные средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также возможно приобретение готового объекта на вторичном рынке и жилого дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в Красноярске
Не справились с наплывом. Глава Ачинска раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке
Мэрия Красноярска купит 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установлены
Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в Норильск
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
«Не хочу, чтобы пострадали другие»: на жительницу Ачинска среди бела дня напал насильник
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Больше полумиллиона рублей сняли мошенники с банковской карты жительницы Канска
В Красноярске раздают наследие Зимней Универсиады
В Красноярске назначен новый вице-мэр и глава департамента горхозяйства
Подростку-староверу, который, спасая брата, едва не утонул сам, выдали паспорт
Три человека погибли в ночном пожаре под Красноярском
Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвоката
«Дым коромыслом»: в Красноярске эвакуировали Леруа Мерлен на Калинина
Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке