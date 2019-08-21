ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-21T12:26:01+03:00

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ВТБ и Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей (СБП). С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах. Появление и развитие нового платёжного инструмента позволит повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей.

В рамках пилотного проекта по приёму быстрых платежей ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» подготовили программное обеспечение касс и платёжных терминалов. При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передаёт эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.

Пилотный проект пройдёт в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После его окончания настройки и стабилизация системы быстрых платежей будут масштабированы на все магазины обеих сетей. Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте Группы «М.Видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU