СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-21T08:33:45+03:00

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Подростку-староверу, который, спасая брата, едва не утонул сам, выдали паспорт. Документов у 14-летнего Вани Михайленко не было – не успел получить, да и в Красноярск попал на вертолете санавиации. Все произошло, когда семья отправилась отдыхать на озеро. Двое детей, Саша и Ваня, поплыли на глубину, и на обратный путь у Саши сил не хватило. Ваня начал его спасать и сам хлебнул воды. Увидев, что дети тонут, на помощь им бросилась мать – вытащила обоих из воды.

Сейчас Ваня уже здоров, но без документов домой дороги нет – билет не купить. Вот тут на помощь парню и пришли полицейские – быстро выправили паспорт.

- Неравнодушные сотрудники отдела по вопросам миграции решили помочь семье, живущей в отдаленном районе края, и за сутки оформили паспорт, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД. - В торжественной обстановке стражи порядка вручили несовершеннолетнему главный в его жизни документ.

ИСТОЧНИК KP.RU