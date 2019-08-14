«Ныряла из последних сил»: женщина вытащила из воды тонущую семью - мужа и двоих детей

Эта история произошла в одном из таежных поселков на карте Красноярского края. Семья Михайленко отправилась с детьми на местное озеро отдохнуть. Старшему сыну, Ване, 14 лет, младшему, Саше, 9 и 4-летняя дочка Иришка. Вся семья плескалась в озере, у берега на много метров оно неглубокое.

И тут мальчишки затеяли: «поплыли на глубину?» «поплыли». А потом случилось страшное – у Саши силенок на обратный путь не хватило, испугался, начал тонуть. Ваня стал его спасать, а младший брат инстинктивно схватился за него, потянул на дно, стал по нему карабкаться на поверхность. Оба то скрывались под водой, то выплывали.

Родители кинулись на помощь сыновьям, отец доплыл первым, подхватил младшего. Но Саша и его в панике потянул на дно. Подоспела Ольга. Сначала помогла мужу подняться на поверхность. Потом вместе вытащили младшего сына. И когда отец поплыл с Сашей к берегу, Ольга стала спасать старшего сына.

- Вы даже не представляете, каково это, - рассказывает женщина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Вода в озере чистая-чистая и я вижу, как мой сын тонет, как погружается на дно его тело. Я отчаянно ныряю, но не могу достать его. И тогда я взмолилась: «Матерь божья, помоги!» Нырнула из последних сил и подхватила Ванечку за локоть. Потянула его к берегу под водой – так ведь быстрее, в воде же тело легче. И кажется, что берег далеко-далеко, и сил уже нет. Тут вижу – муж мне навстречу плывет. Я ему Ваню передала и только после этого почувствовала ногами дно.

Откуда у этой хрупкой женщины силы взялись, она не знает. Сколько времени прошло – не помнит. Когда Ваню вытащили на берег, он уже не дышал – по всем признакам утонул. Но Ольга с мужем начали делать ему искусственное дыхание, не сдавались. И сердце у сына забилось снова. Пульс был слабым, но он был – это главное! Положили его в свою «Ниву» и поскорее в поселок, а до него - 20 километров.

Там фельдшер только взглянула на подростка – и сразу вызывать санитарный вертолет.

Когда прилетели в Енисейск, Ваня ночь провел в больнице. На другой день их также на вертолете привезли в Красноярск, в краевую детскую больницу. Ольга признается: за это время встретила столько замечательных людей. В Енисейске ей совершенно незнакомая женщина дала свой сотовый телефон, чтобы Ольга могла быть на связи. В краевой больнице в Красноярске ей позволили быть с сыном, хотя по регламенту это как бы не положено, ведь ему уже 14 лет. Она провела возле его постели сутки, пока он лежал в реанимации.

Знаете, какие первые слова были, когда Ваня очнулся? «Саша не утонул?» - спросил он у матери. И когда услышал, что все живы, окончательно пришел в себя.

14 августа Ваню с мамой выписали из больницы. Вскоре они вернутся домой.

- Спасибо Господу, - говорит Ольга, – что всех сохранил. И спасибо всем врачам, что спасли нашу семью. Низкий им поклон.