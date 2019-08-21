Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке
В Академгородке нашли гадюку. На нее едва не наступила красноярка Валентина Чигрина, участница клуба «Бегодевочки», которая вышла на пробежку на Красивом берегу.
Гадюка в Красноярске.Видео: соцсети
- Нога прям на нее летела. Бегайте аккуратней на Красивом берегу, - прокомментировала Валентина свое видео.
Добавим, что на территории края обитает четыре вида змей - уж, щитомордник, полоз обыкновенный и гадюка. Не так давно на Столбах гадюка укусила мужчину, который попытался взять ее в руки. В целом гадюки не так опасны, как кажется - яд у них не очень сильный, но он может вызвать серьезную аллергическую реакцию - а это уже, действительно, несет угрозу жизни. Кроме того, змеи не агрессивны и нападают только в случае прямой угрозы для себя. То есть если вы наступите на змею, она, безусловно, будет защищаться. Поэтому будьте аккуратнее в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU