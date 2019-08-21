Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-21T06:59:07+03:00

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В Академгородке нашли гадюку. На нее едва не наступила красноярка Валентина Чигрина, участница клуба «Бегодевочки», которая вышла на пробежку на Красивом берегу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/727117" frameborder="0"></iframe> Гадюка в Красноярске.Видео: соцсети

- Нога прям на нее летела. Бегайте аккуратней на Красивом берегу, - прокомментировала Валентина свое видео.

Добавим, что на территории края обитает четыре вида змей - уж, щитомордник, полоз обыкновенный и гадюка. Не так давно на Столбах гадюка укусила мужчину, который попытался взять ее в руки. В целом гадюки не так опасны, как кажется - яд у них не очень сильный, но он может вызвать серьезную аллергическую реакцию - а это уже, действительно, несет угрозу жизни. Кроме того, змеи не агрессивны и нападают только в случае прямой угрозы для себя. То есть если вы наступите на змею, она, безусловно, будет защищаться. Поэтому будьте аккуратнее в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU