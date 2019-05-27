На Столбах туриста за ногу укусила гадюка

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-27T06:31:22+03:00

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На минувших выходных змея напала на туриста, который отправился на прогулку на Столбы. Об инциденте «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».

Змея напала на мужчину, когда он шел в районе 2-й поперечной тропы. Нога стала быстро распухать, и мужчина понял, что сам не выберется. К счастью, ему удалось вызвать на подмогу спасателей, которые его эвакуировали до Свердловской. Там уже поджидала «скорая».

В дальнейшем выяснилось, что укусила его ядовитая змея – гадюка, сообщает ТВК. Возможно, она не напала бы, однако турист, увидев на тропе свернувшуюся калачиком змейку, взял ее в руки. Вероятно, решил, что это безобидный ужик. За что и поплатился.

Добавим, что на территории края обитает четыре вида змей - уж, щитомордник, полоз обыкновенный и гадюка. Повстречавшись со змеей, человек ни в коем случае не должен брать ее в руки. Это, как видим, может быть чревато.

ИСТОЧНИК KP.RU