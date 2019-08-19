В Красноярском крае выбирают самую летнюю улыбку

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-19T12:11:43+03:00

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19 августа стартовало голосование в фотоконкурсе «Улыбнись лету!». Читателям «Комсомолки» предстоит сделать нелегкий выбор. У всех наших участников самые милые, добрые, очаровательные, озорные улыбки! Еще бы, ведь каждый летний день был наполнен неповторимыми эмоциями. Они отдыхали в деревне у бабушки и дедушки, на даче, на озере, у реки и даже на заграничных курортах.

«Вкус лета. Саша под жарким вьетнамским солнцем в окружении пальм и морского бриза наслаждается вкуснейшим мороженым», - подписала Екатерина Лихолат фотографию, которую отправила на конкурс.

Напоминаем, что голосование продлится по 25 августа включительно. 26 августа подведем итоги и озвучим имена трех финалистов. Ими станут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Именно поэтому каждому конкурсанту так необходима поддержка родных, друзей и знакомых. Иначе не победить.

28 августа – торжественное награждение победителей. Они получат дипломы, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Оставить свой голос за понравившегося участника (или участников) можно здесь. И не забудьте авторизоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU