2019-08-19T12:11:43+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярском крае выбирают самую летнюю улыбку

Стартовало голосование в фотоконкурсе «Улыбнись лету!»
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Саша под жарким вьетнамским солнцем Фото: личный архив участника конкурсаСаша под жарким вьетнамским солнцем Фото: личный архив участника конкурса
Изменить размер текста:

19 августа стартовало голосование в фотоконкурсе «Улыбнись лету!». Читателям «Комсомолки» предстоит сделать нелегкий выбор. У всех наших участников самые милые, добрые, очаровательные, озорные улыбки! Еще бы, ведь каждый летний день был наполнен неповторимыми эмоциями. Они отдыхали в деревне у бабушки и дедушки, на даче, на озере, у реки и даже на заграничных курортах.

«Вкус лета. Саша под жарким вьетнамским солнцем в окружении пальм и морского бриза наслаждается вкуснейшим мороженым», - подписала Екатерина Лихолат фотографию, которую отправила на конкурс.

Напоминаем, что голосование продлится по 25 августа включительно. 26 августа подведем итоги и озвучим имена трех финалистов. Ими станут участники, набравшие наибольшее количество голосов. Именно поэтому каждому конкурсанту так необходима поддержка родных, друзей и знакомых. Иначе не победить.

28 августа – торжественное награждение победителей. Они получат дипломы, подарки от «Комсомолки» и наших партнеров.

Оставить свой голос за понравившегося участника (или участников) можно здесь. И не забудьте авторизоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За клевету и оскорбление власти»: замглавы Хакасии Константин Харисов решил судиться со СМИ
В Красноярске на берегу Качи открыли арт-объект «Рыба Сибири»
Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском
Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в Академгородке
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края
На чиновников органов опеки завели уголовное дело из-за смерти 4-месячной девочки в Красноярске
В красноярских школах начали отказываться от учебников
«Вот так приходится прокладывать дорогу»: в Красноярске инвалид-колясочник разбил молотком бордюр
В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детей
Ради эксперимента по выживанию блогер-лесник ел червяков в тайге под Красноярском
Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествие
Красноярскому социальному приюту нужна помощь: в здании протекает крыша
В Красноярске дымка с запахом гари сменилась густым туманом
Спасатели вынесли на руках со второго Столба упавшую с высоты 15 метров туристку
Станет лучшим в Европе. В «Роевом ручье» показали, как строят гигантский вольер для белых медведей