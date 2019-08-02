«Улыбнись лету!»: выбираем самую очаровательную летнюю улыбку вместе с «Комсомолкой»

Не зря говорят, что лето – это маленькая жизнь. На второй план уходят все тревоги, заботы и даже важные дела. Только море, солнце, теплый песок! А еще новые встречи, знакомства, удивительные приключения. И, конечно, неповторимые улыбки – искрящиеся, искренние, ласковые, озорные, наполненные счастьем!

Поделись своей улыбкой и своим кусочком яркого лета с другими! Медиахолдинг «Комсомольская правда»-Красноярск объявляет о старте нового фотоконкурса «Улыбнись лету!». Приглашаем к участию жителей Красноярского края всех возрастов.

Как принять участие?

Выберите свою самую веселую, смешную, забавную фотографию на фоне летнего пейзажа. а ней может быть изображен, кто угодно. Ваши дети, знакомые, родные, друзья…

Загрузите снимок на страницу конкурса на сайте kp.ru (если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию). Что важно - от каждого участника принимается только одна фотография хорошего качества, четкая и не размытая (самостоятельно сделанная или принадлежащая ему). Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон.

В описании можете придумать название к фотографии. Напишите еще пару строк о том, кто изображен на фото, как его (их) зовут, в каком месте и при каких обстоятельствах это было снято.

В финал попадут три участника, набравшие наибольшее количество голосов во время голосования. Каждый победитель получит диплом, призы от «Комсомолки» и наших партнеров.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

с 5 по 18 августа - прием фотографий;

с 19 по 25 августа – голосование;

26 августа - подведение итогов;

28 августа - награждение победителей.

*Внимание! В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение лайков). Будут учитываться только органические голоса.

**При загрузке фотографии ребенка, пользователь (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), выражает согласие на публикацию детского фото на странице сайта KP.RU, где проходит конкурс «Улыбнись лету», а также в социальных сетях. Пользователь гарантирует, что публикуемые фотографии не нарушают авторские и/или исключительные права третьих лиц. В случае если выявлены нарушения авторских и/или исключительных прав, пользователь обязуется самостоятельно урегулировать споры с третьими лицами, возместить организаторам все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа