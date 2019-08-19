Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-19T10:40:50+03:00

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Высокоскоростной интернет в стандарте 4G был запущен в малых и средних населенных пунктах: Долгий Мост, Ачинск, районный поселок Березовка, село Бархатово, Богучаны, Хребтовый Поселок, поселок Манзя, Таежный Поселок, село Российка, Ачинский НПЗ, деревня Старцево, село Верхнепашино, город Железногорск, село Идринское, Ирбейское, Анцирь, город Бородино, Канск, село Филимоново, Краснотуранск, Овсянка, Алексеевка, Черемшанка, деревня Жербатиха, село Шошино, Малая Минуса, поселок Партизанск, поселок Бор, село Сахапта, село Бараит, Норильск, деревня Ивановка, село Кириково, село Нахвальское, село Подсопки, село Крутояр, село Субботино, поселок Ястребово, село Заледеево, cело Ермаковское, поселок Добромысловский, село Куреж, село Новоберезовка, село Александровка, деревня Бычковка, деревня Елисеевка, деревня Петропавловка, село Галактионово, Притубинский Поселок, село Мокруша, город Кодинск, поселок Красноярск-Минино, поселок Шушенское, село Дзержинское, поселок Солонцы.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития услуг связи между Tele2 и Правительством Красноярского края, подписанного на ПМЭФ в июне 2019 года, оператор инвестирует в экономику края около 1 млрд рублей до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU