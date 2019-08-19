2019-08-19T10:40:50+03:00
Общество

Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края

Поделиться:
Комментарии: comments1
Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского краяTele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края
Изменить размер текста:

Высокоскоростной интернет в стандарте 4G был запущен в малых и средних населенных пунктах: Долгий Мост, Ачинск, районный поселок Березовка, село Бархатово, Богучаны, Хребтовый Поселок, поселок Манзя, Таежный Поселок, село Российка, Ачинский НПЗ, деревня Старцево, село Верхнепашино, город Железногорск, село Идринское, Ирбейское, Анцирь, город Бородино, Канск, село Филимоново, Краснотуранск, Овсянка, Алексеевка, Черемшанка, деревня Жербатиха, село Шошино, Малая Минуса, поселок Партизанск, поселок Бор, село Сахапта, село Бараит, Норильск, деревня Ивановка, село Кириково, село Нахвальское, село Подсопки, село Крутояр, село Субботино, поселок Ястребово, село Заледеево, cело Ермаковское, поселок Добромысловский, село Куреж, село Новоберезовка, село Александровка, деревня Бычковка, деревня Елисеевка, деревня Петропавловка, село Галактионово, Притубинский Поселок, село Мокруша, город Кодинск, поселок Красноярск-Минино, поселок Шушенское, село Дзержинское, поселок Солонцы.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития услуг связи между Tele2 и Правительством Красноярского края, подписанного на ПМЭФ в июне 2019 года, оператор инвестирует в экономику края около 1 млрд рублей до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора школы олимпийского резерва «Красный Яр» оштрафовали за неправильное хранение медпрепаратов
«За клевету и оскорбление власти»: замглавы Хакасии Константин Харисов решил судиться со СМИ
В Красноярском крае выбирают самую летнюю улыбку
В Красноярске на берегу Качи открыли арт-объект «Рыба Сибири»
Взорвалось колесо и отвалился кузов. Грузовик с металлом перегородил дорогу под Красноярском
Красноярец на мопеде упал со смотровой площадки в Академгородке
На чиновников органов опеки завели уголовное дело из-за смерти 4-месячной девочки в Красноярске
В красноярских школах начали отказываться от учебников
«Вот так приходится прокладывать дорогу»: в Красноярске инвалид-колясочник разбил молотком бордюр
В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детей
Ради эксперимента по выживанию блогер-лесник ел червяков в тайге под Красноярском
Карнавала не будет. В Минусинске на День помидора отменили праздничное шествие
Красноярскому социальному приюту нужна помощь: в здании протекает крыша
В Красноярске дымка с запахом гари сменилась густым туманом
Спасатели вынесли на руках со второго Столба упавшую с высоты 15 метров туристку
Станет лучшим в Европе. В «Роевом ручье» показали, как строят гигантский вольер для белых медведей