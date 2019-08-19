На чиновников органов опеки завели уголовное дело из-за смерти 4-месячной девочки в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-19T13:25:28+03:00

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На минувшей неделе 43-летний мужчина выкинул из окна многоэтажки в Черемушках свою 4-месячную дочь. Жестокость этого преступления потрясла красноярцев. В момент трагедии отец ребенка был пьян (он сам, да и мать находятся на учете у нарколога). Заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает Запад24. Прибывшие на место следователи выяснили: и мать, и отца не единожды штрафовали за халатное отношение к воспитанию сына (в семье растет еще один ребенок, ему 1,3 года). Ребенка сначала забрали, затем вернули родителям – по решению органов опеки.

СК, где возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), считает, что органы опеки не учли многое: отец был судим за тяжкие преступления, оба родителя хронически пьют, а мать была лишена родительских прав на всех детей от первого брака.

- Как полагают следователи, неустановленные должностные лица органов системы профилактики при работе с неблагополучной семьей ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, не приняли необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей погибшего ребенка, а также своевременному изъятию малолетней девочки и ее брата, находящихся в социально опасном положении, из семьи. Указанное бездействие в конечном итоге привело к совершению убийства девочки, - рассказали в СУ СКР по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU