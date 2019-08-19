2019-08-19T08:10:34+03:00
Происшествия

В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детей

Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детейВ Красноярске поймали женщин, получивших маткапитал на несуществующих детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская полиция задержала двух жительниц краевого центра, которые незаконно получали материнский капитал – по документам на несуществующих детей. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, женщины (одна -1984 года рождения, другая – 1981-го) предоставили в пенсионный фонд ложные сведения о детях, которых в реальности не существовало.

- Пользуясь своим статусом, злоумышленницы получали также и иные социальные выплаты, предусмотренные до достижения детьми возраста 1,5 лет, - сообщает пресс-служба краевого главка полиции. - Таким образом ущерб, причиненный их незаконными действиями составил более 1,2 миллиона рублей.

В ближайшее время обеих мошенниц ждет суд. В отношении каждой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, «Комсомольская правда» - Красноярск подробно рассказывала о том, как мошенницы попались в руки полиции. Поначалу в содействии им заподозрили руководителя одного из отделов ЗАГС. Но выяснилось, что женщина действовала по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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